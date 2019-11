Un poste de una compañía de cable amenaza a esta familia de Miami y nadie responde

Raidel García, esposo de Dania, dice que la FPL les dijo que el poste no era de ellos porque no tiene corriente. Después llamaron a Comcast y estos dijeron que el poste se lo rentaban a AT&T, pero cuando los técnicos de esa compañía llegaron a averiguar, lo pusieron en una lista de espera.

“Yo he pensado es subirme y hasta que no vengan a arreglarlo no bajarme, no tengo por qué esperar a que ocurra una tragedia”, dice Raidel García.