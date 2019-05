Sybrina Fulton, madre del joven asesinado Trayvon Martin, se lanza a comisionada del condado de Miami-Dade

Fulton, que desde la muerte a tiros de su hijo Trayvon Martin se convirtió en una activista a favor de la justicia social y el fin de la violencia con armas de fuego, señaló en un comunicado: "Desde 2012, he abogado incansablemente para empoderar a nuestras comunidades y hacerlas más seguras (...) “Pero el trabajo no está hecho. Estoy orgullosa de anunciar que me postularé".