Subastarán a la enorme y peligrosa ave que mató a su dueño en Florida

“Razas raras e inusuales” dice el anuncio publicitario en la red social, el cual además advierte que no se permitirán filmaciones durante la subasta. Si alguna persona es vista grabando imágenes durante el evento, el material y sus equipos serán confiscados y destruidos.

Andrew Kratter del Museo de historia natural de Florida se sorprendió con la muerte del hombre a causa del ataque del animal “no sabía que había muchos en manos privadas, he oído que son peligrosos, pero siempre pensé que era un mito urbano lo que estas aves son capaces de hacer”, comentó a la cadena de televisión.

Sin embargo la víctima no tenía un permiso para tener los casuarios en su propiedad, pues las autoridades no lo exigen cuando estos animales se crían en lugares privados y no son utilizados para exhibición. Los casuarios se comen en partes de Nueva Guinea, pero aquí en Estados Unidos son buscadas por coleccionistas de aves exóticas, según comentaron las autoridades.