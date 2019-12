¡No te pierdas la primera carrera de los Tres Reyes Magos!

Los participantes podrán elegir entre una carrera de cinco kilómetros o una milla. La primera iniciará a las 10:30 am y la segunda a las 10:45am. La inscripción incluye una playera de corredor y una medalla.

Además, no te pierdas el tradicional desfile en el que se espera la participación de personalidades que han sido Grand Marshals en el pasado, como: LeBron James, Dwyane Wade and Chris Bosh, Shaquille O’Neal, Dan Marino, Gilberto SantaRosa, Mickey Mouse, Gloria and Emilio Estefan y Luis Fonsi.