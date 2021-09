"Hoy siento vergüenza de lo vivido": la novia cubana de Maradona rompe el silencio

“En el hotel me recibió Guillermo Esteban Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó", aseguró la quien fuera novia del futbolista argentino.