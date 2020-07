Más del 80% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas en hospitales de Miami-Dade y Broward

“Y eso nos lleva a que vamos a tener que utilizar las camas de cuidados intensivos de otros condados como Palm Beach, en donde todavía no han llegado a ese punto de saturación, o más a norte del estado”, informó Dadilia Garcés, médico epidemióloga.

“Fíjate que aunque tenemos una alta incidencia y una baja mortalidad, nuestra capacidad hospitalaria está casi a punto de saturarse y eso es lo que no queremos”, advirtió la doctora Garcés.

Además, para este lunes 20 de julio hay 53 hospitales en Florida que no tienen disponibilidad para atender a pacientes con covid-19 en condición crítica .

“Cuando ves que no hay tantas muertes sientes que no es peligroso, pero si lo es porque lo peligroso es tener un sistema de salud absolutamente colapsado”, explicó Garcés, quien además comentó que de llegar a ese punto, no habrá quien atienda a las personas.