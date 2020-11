Familia de joven de Miami-Dade cuya condición se agravó tras contraer el coronavirus envía un mensaje a la comunidad

La joven de 28 años sufrió primero un paro cardiaco por no poder respirar bien, después fue entubada a un ventilador artificial y solo 45 días después pudieron desconectarla, pero entonces presentó daños cerebrales.

Por esto, además, quieren enviarle un mensaje a las demás familias del sur de Florida, para que tengan mucho cuidado en este día de celebración , pues no vale la pena arriesgarse por un día, y que les cambie la vida para siempre por culpa del covid-19.

Por último, Rosa dice que aunque este año no podrá estar junto a su hermana, el próximo lo van a celebrar el doble. Y le recuerda que aunque no puedan verse, ella no está sola.