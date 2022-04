Sin ir al baño y sin dormirse, joven de Florida rompe récord viendo 292 veces la película Spider-Man

Un joven de Florida vio la misma película durante 720 horas o lo que igual, durante mes, para ganar un premio Guinness. Ramiro Alanis no podía ir al baño, tampoco mirar su celular o quedarse dormido, además tenía que esperar sentado en el cine hasta que terminaran los créditos, cada vez que rodaban la película 'Spider-Man: No Way Home'.