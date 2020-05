Estas organizaciones socorren a los residentes de Broward mientras llegan las ayudas de gobiernos locales y estatales

A muchas personas en el sur de Florida afectadas por el coronavirus no les han llegado los beneficios de desempleo y ayudas estatales y federales, por lo que están acudiendo a las autoridades locales para poder pagar sus cuentas.

Por su parte, la ciudad de Pompano Beach creó un equipo de respuesta económica para ayudar a los negocios a recuperarse, pero no han anunciado cómo será la ayuda y si darán dinero a los residentes.

Ciudades como Miramar, Pembroke Pines o Fort Lauderdale, no respondieron a solicitudes de Noticias 23 sobre si tienen o no programas de ayuda, y en sus páginas web no hay información.