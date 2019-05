“Esa es la clase de persona que el mundo necesita": conocido influencer de Miami defiende a Tonny Robbins de las acusaciones de abuso sexual

BuzzFeed argumentó las acusaciones basándose en grabaciones y transcripciones que se filtraron, así como en entrevistas y documentos proporcionadas por sus fans y ex miembros de su equipo de trabajo.

“Mis métodos terapéuticos de aula abierta no son para todos, soy solo un ser humano imperfecto y nunca me he comportado de manera imprudente, irresponsable o maliciosa. Son intimidaciones falsas e infundadas, alegaciones incendiarias sugeridas por los escritores de BuzzFeed”, explicó Robbins en la carta dirigida a su público.