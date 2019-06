“Es inaceptable citar a un asesino como el Che Guevara": en Miami reaccionan a la frase de Bill De Blasio

No está claro si quien también es uno de los aspirantes a la nominación demócrata para competir en noviembre del 2020 contra el presidente Donald Trump, desconocía la frase.

En un tuit que publicó después de la controversia causada por su frase, De Blasio dijo que él no sabía que la frase que utilizó en Miami estaba asociada con Guevara. “No quise ofender a nadie que la haya escuchado de esa forma. De verdad me disculpo por no entender esa historia”, escribió De Blasio.