En video el momento cuando sospechosos ingresan a robar en la casa del cantante Jacob Forever

El robo lo hizo público el cantante en sus redes sociales este domingo, después que los supuestos ladrones ingresaran a su vivienda cerca de las 3:00 am.

“Imagínense que la nana te diga en un mensaje, por favor vengan rápido que entró alguien, lo vi en la escalera y no me vio y me escondí, la niña está dormida, hay mucho ruido y el perro ladra mucho”, contó el artista en su cuenta de Instagram.