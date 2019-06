En Miami tienes que ahorrar más de 30 años para tener una casa propia: te contamos por qué

Una firma de inversión de San Francisco dio a conocer nuevos datos que muestran lo complicado que se ha vuelto comprar vivienda en Miami, para la gente del común. Según el estudio , publicado también por el diario Miami New Times , el miamense promedio tendría que ahorrar durante 36 años, para conseguir la cuota inicial de su vivienda.

Los datos de Unison, sin embargo, se enfocan tan solo en la ciudad de Miami, y no en todo el Condado Miami-Dade. El ingreso promedio por hogar en la ciudad de Miami es apenas de $35.221, mientras que en el condado es de $49.930, una cifra también muy baja, pero menos escasa que la primera.

Y aunque la firma es una compañía que se dedica a conseguir prestamos para las personas que quieren comprar casas, como lo aclara el Miami New Times, por lo que sus conclusiones pueden tender a ponerle un lente de aumento a los datos negativos, esto no significa que lo que dice no muestre parte de la realidad, de lo difícil que se ha vuelto adquirir una casa en Miami.