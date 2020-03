Alcalde de Miami, Francis Suarez, da positivo en pruebas de coronavirus

"Si no nos dimos la mano o no estuvieron en contacto conmigo si tosí o estornudé, no tiene que tomar ninguna acción. Si sí estuvimos en contacto o nos dimos la mano, o si tosí o estornudé cerca de usted desde el lunes, es recomendable que se autoimponga en cuarentena por 14 días, pero no tiene que hacerse la prueba", declaró el alcalde.