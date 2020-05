Video muestra cómo un policía golpea a un hispano dentro de su auto durante arresto en California

Pero un par de policías de Los Ángeles los detuvo debido a que llevaban vidrios polarizados y posteriormente por no llevar licencia. La discusión entre Jesús y el policía se intensificó y posteriormente el agente se introdujo en el vehículo y lo golpeó, lo cual fue grabado por Omar y publicado en su cuenta de Facebook.

“Una vez que Jesús vio que el oficial no iba a cumplir con su pedido, decidió cerrar sus puertas. El oficial de policía no tenía ningún tipo de orden de allanamiento ni ninguna razón para sospechar causa probable, incluso si el oficial lo hizo, no se hizo ninguna pregunta para reanudar una orden de allanamiento”.