Vacuna contra el coronavirus para niños menores de 12 años podría ser aprobada en las próximas semanas

Algunas personas comenzaron a vacunar a los menores de 12 años con vacunas contra el coronavirus que no han sido aprobadas por la FDA. Ante esta situación la pediatra dijo que no es recomendable y “la razón es que la dosis es diferente, así que no le queremos dar una dosis muy alta a un niño, si esa dosis no la necesita. Si se puede usar una dosis más baja y la vacuna todavía es eficaz, es mejor usar una dosis más baja”.