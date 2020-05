Universidad de California eliminará los requisitos de ACT y SAT para admitir estudiantes

Sin embargo, si una nueva prueba "no cumple con los criterios especificados a tiempo para la admisión del otoño de 2025, la UC eliminará el requisito de prueba estandarizada para los estudiantes de California", según el comunicado.

La decisión hecha por uno de los sistemas universitarios más importantes de Estados Unidos marca un cambio que ha sido discutido por varios años relacionados con las pruebas de admisión que, para algunos críticos, es discriminatoria y no permite una acceso equitativo a los servicios de educaci´on.

La organización Campaign for College Opportunity aplaude la decisión y asegura que es un "audaz paso en la creación de un proceso de admisión más equitativo que no se base en pruebas de admisión con prejuicios raciales".