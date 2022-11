"No como porque no puedo": Lo que está detrás de la huelga de trabajadores del Sistema Universitario de California

Agregaron que algunos estudiantes de posgrado, gastan más del 60% de su salario mensual en el alquiler de vivienda debido al alto costo de renta en el estado dorado. “ Yo me hospedo en el hospedaje de estudiantes graduados, a mí me pagan $2,400 al mes y mi renta es $1,600 que yo le devuelvo a la universidad. A mí me queda $800, eso me da para ir a Whole Foods un día no más. dijo Rigo Libares, un estudiante de doctorado y asistente académico que se unió al paro laboral.