"No merecen que los humillen”: activista deja una carrera prominente para luchar por los vendedores ambulantes

Para Tito Rodríguez los consejos de las autoridades si ayudan, pero indica que si el trabajo no se hace en conjunto para que los ambulantes estén protegidos estos crímenes de odio seguirán ocurriendo. “ Ahorita no existe una ley para protegerlos, la policía no hace nada, hemos hablado con varios ambulantes y nos dicen que cuando son atacados llaman a los oficiales y en vez de ayudarlos les ponen tickets por vender en la calle, está mal que la policía no identifique estos delitos como crímenes de odio”, puntualizó.