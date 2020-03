"Tenemos que prepararnos haciendo elecciones racionales": alcalde de Los Ángeles invita a prevenir sin acumular

“ Tenemos que prepararnos haciendo elecciones racionales y pensando cuidadosamente en los mejores intereses de nuestras familias, vecinos y comunidades. No es necesario comprar demasiado: todos necesitan tener la oportunidad de asegurar los elementos básicos necesarios para sus hogares. No tenemos que vaciar los estantes de papel higiénico, solo obtenga una cantidad razonable de suministros que necesite para usted y su familia. No tienes que acumular agua. Si vive en la ciudad de Los Ángeles, el agua DWP es segura, fácilmente disponible y más limpia de lo que puede comprar en una botella", explicó Garcetti.