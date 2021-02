"Volví a nacer": tras padecer el coronavirus, hispanos cuentan cómo le ganaron la batalla a la muerte

Sin embargo, aún recuerda aquel mes de abril del 2020 como si fuera ayer. "Yo cuando estaba intubado, yo no sabía nada. C uando me quitaron el ventilador no tenía fuerza, no podía hablar" . Gracias a que siempre fue un hombre activo en el deporte y por su trabajo como tapicero que lo mantenía en forma para realizar trabajos físicos, pudo sobrellevar el coronavirus.

No obstante, Lugo cuenta que las secuelas que le ha dejado la enfermedad son aún difíciles de sobrellevar casi un año después de habar padecido el virus. " Como que mis piernas no me responden bien, la derecha más. Si me llego a tropezar, me voy... me caigo, si no hay de donde agarrarme, me caigo porque no me responde como antes", dijo Lugo.