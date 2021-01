"Era un escenario apocalíptico": recuerda sobreviviente a 27 años del terremoto de Northridge

Roberto Peck recuerda vívidamente lo que sucedió en la mañana del 17 de enero de 1994, el día en que Northridge, un barrio al norte de Los Ángeles, fue sacudido por un terremoto de 6,7 grados. Peck, vivía en el 9800 del boulevard Reseda, y asegura no tener clara la hora exacta en que ocurrió, pero sí puede precisar que “fue muy temprano, antes de salir el sol. Me desperté de repente por un ruido estruendoso y todo se estaba moviendo”.



El terremoto ocurrió a las 4:40 am con epicentro en Reseda, un vecindario en el valle de San Fernando. "Mi instinto inicial fue proteger a mi familia y salir de la casa, pero no estábamos preparados, y no pudimos salir del lugar. Tuvimos que quedarnos literalmente sobre la cama, con verdadero miedo de morir allí. No sabíamos que estaba pasando", explica.