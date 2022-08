Niña de 7 años llama a su madre y le dice que habían baleado a su padre: el vendedor ambulante falleció poco después

Otros vendedores ambulantes de la zona aseguran estar atemorizados por la violencia en su contra y piden más patrullaje y protecciones por parte de las autoridades. “Corremos mucho peligro, porque ellos no más llegan y te piden cosas. A mi me arriconaron aquí”, dijo Eva Flores y agregó, "a mi me trataron de asaltar aquí, hace como tres años, me quitaron mi dinero, le llamo a la policía y llegan como después de tres horas".