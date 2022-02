"Costaba más de 1,000 dólares": buscan disminuir el robo de convertidores catalíticos en California

"Impotencia porque no podemos hacer nada. Muchos hasta a veces no dormimos porque andamos vigilando nuestros carros", dijo Maria Correa quien fue víctima de robo del convertidor catalítico en la ciudad de Hawthorne. "Le puse una pipa directa porque era más barato. El catalizador costaba más de mil dólares lo cual de mi bolsillo no los podía sacar"