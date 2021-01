Así es el proyecto de ley que busca borrar el rastro de Donald Trump y su legado de odio

Sánchez indicó que el proyecto de ley HR 484 denominado “No Glory for Hate” prohibiría el uso de fondos federales para cualquier proyecto que conmemore a Trump, a quien se le han promovido dos juicios políticos, además de restringirle beneficios.

“Durante años, Donald Trump derramó gasolina sobre las mentiras, fomentando el racismo y el odio, y luego encendió la cerilla el 6 de enero. Un presidente que ha sido acusado dos veces no merece los honores otorgados a un expresidente”, dijo la congresista Linda T. Sánchez.

“Nunca debemos glorificar el odio que Donald Trump personificó como presidente. Este proyecto de ley garantiza que no haya gloria para el odio, ni un edificio, una estatua o incluso un banco de un parque”, dijo Sánchez.

¿De qué se trata el proyecto de ley?

Sánchez se atrincheró con bates de beisbol

“Recuerdo haber recibido la horrible noticia de que nadie vendría a ayudarnos, que la Guardia Nacional no había obtenido la aprobación, mientras que los agentes de policía eran golpeados e invadidos. Pensé que nadie que provoque este acto sedicionista debería ser sometido a los mismos altos estándares que mantenemos para nuestros expresidentes que sirvieron con gracia”, dijo Sánchez.

“A pesar de que Trump ya no está en el cargo, aún debe rendir cuentas por sus acciones y los contribuyentes no deben pagar la factura de sus acciones futuras. No puedo imaginarme enviando estudiantes en el sur de California, o en cualquier lugar de Estados Unidos, a una escuela nombrada en honor a un presidente traidor”, añadió.