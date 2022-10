“No renunciaré”, confirma el concejal Kevin de León a Univision durante una entrevista en exclusiva

En el audio filtrado, varios de los comentarios racistas de los concejales estaban dirigidos al hijo de Mike Bonin quien es afroamericano.“Kevin de León tiene la oportunidad de expiar y buscar el perdón un día de todo Los Ángeles y de la comunidad negra y de mi hijo en particular. Pero eso empieza con su renuncia al Ayuntamiento. No importa lo que diga hoy, sus comentarios en esa cinta dejan en claro que no es apto para el cargo en esta ciudad”, agregó Bonin.