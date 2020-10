Personas sin seguro médico e indocumentados pueden vacunarse gratis contra la influenza en Los Ángeles

Para recibir la vacuna no se requieren citas, sin embargo, los beneficiarios deben completar este formulario de consentimiento y seguir las medidas de prevención de contagios contra el coronavirus , que incluyen el uso de tapabocas y distanciamiento social.

Las autoridades de salud garantizan que en las clínicas se estarán realizando desinfecciones periódicas y en algunas locaciones el servicio de vacunación tendrá la opción de autoservicio. La cantidad de vacunas disponibles no fue detallada por las autoridades, sin embargo, advirtieron que estarán disponibles hasta agotarse la existencia.

Fecha: 10.24.2020 Loación: West Covina Library Horario: 9:00 am - 12:00 pm Dirección: 1601 W West Covina Pkwy, West Covina, CA 91790 Teléfono: 626.962.3541

Fecha: 10.28.2020

Loación: Malibu Library

Horario: 9:30 am - 12:30 pm

Dirección: 23519 Civic Center Way, Malibu, CA 90265

Teléfono: 9:30 am - 12:30 pm