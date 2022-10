"Huele muy mal": Padres de familia se quejan por campamentos de indigentes cerca de escuela primaria en Compton

El Distrito Escolar de Compton dijo en un comunicado que "el Distrito se ha comunicado con la Ciudad, ya que es propiedad de la Ciudad (no de la escuela) y el Distrito no tiene autoridad para ocuparse de los campamentos o trasladarlos. Estamos preocupados tanto por la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal, como por el bienestar de aquellos que no tienen hogar. Se ha solicitado a la ciudad que pinte el bordillo de rojo para dejar claro que ningún vehículo puede estacionar o acampar allí. Mientras tanto, le hemos pedido al personal de seguridad de la escuela que esté atento y alerta mientras los padres dejan/recogen a los niños y mientras están en el patio de recreo".