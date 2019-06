Padre delata a su hijo: detienen a sospechoso en relación con el ataque a alguacil en Alhambra

En la mañana del martes 11 de junio, aproximadamente a las 10:40 a.m, el Departamento de Policía de Long Beach detuvo a una persona de interés relacionada con el ataque al agente del alguacil del condado de Los Ángeles, Joseph Gilbert Solano, quien se encontraba fuera de servicio comprando comida en un Jack in the Box en Alhambra.