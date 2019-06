Ofrecen recompensa de 100 mil dólares por el sospechoso de disparar contra alguacil de Los Ángeles

El ataque ocurrió este lunes aproximadamente a las 5:45 de la tarde en un restaurante Jack In The Box, donde se encontraba el agente, y recibió un disparo en la cabeza de parte del sospechoso.

El oficial con 13 años de carrera fue identificado como Capt. Kent Wegener, no estaba uniformado, no portaba armas y no se encontraba en horas de trabajo, por lo que las autoridades desconocen el motivo del ataque.