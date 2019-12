Niño con agresivo cáncer cerebral se recupera tras intensos tratamientos

La noticia fue devastadora, cuenta su madre María Belén, "cuando me dieron los resultados del tipo de tumor que tenía, el doctor me dijo que el único tratamiento que existía estaba en St. Jude" . El personal médico los guió "en este camino tan difícil que es para un padre desde el principio". Los médicos enviaron a Sebastián a Saint Jude para recibir su tratamiento y cuidado médico especializado.

La experiencia "no fue tan mala", cuanta Sebastián "porque mis papás no me dijeron que tenía un tumor, sino que iba a ser una aventura. Me dijeron que íbamos a hacer algo nuevo para ayudar el dolor de la cabeza". Además, con alegría Sebastián dijo "bueno que no me duela, estoy bien ahí".