Navidad e inflación: Cinco maneras de cómo preparar a tu hijos para recibir menos regalos esta navidad

Mientras nuestros niños pueden estar esperando los juguetes más populares del año o el último iphone, Lozano dice que este es una buena oportunidad para inculcarles la importancia de la núcleo familiar. "Aunque él diga lo más importante es que me compres el teléfone nuevo, el videojuego que yo quiero, no, nunca te olvides que me tienes a mí, que tienes a tu papá, que estamos juntos." indica el Dr. Lozano.