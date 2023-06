Muere Sergio Calderón en un hospital de Los Ángeles: el actor mexicano sufría de neumonía

Este miércoles 31 de mayo, en un hospital de Los Ángeles, el actor mexicano Sergio Calderón murió, a los 77 años, de una neumonía. Destacado en grandes éxitos de Hollywood, como las sagas 'Pirates of the Caribbean' y 'MIB' (Men In Black), el artista nacido en Coatlán del Río, Morelos, comenzó como maestro de inglés. Y en la década de los 80 emigró con su familia a California, donde hoy le sobreviven su viuda, hijos y nietos.