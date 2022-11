Muere trabajador tras accidente por fuga de gas en el Aeropuerto de Los Ángeles

A la llegada de los paramédicos, uno de los trabajadores "no respondía y, determinando que no había otras personas en peligro, el bombero y el paramédico llevaron al hombre al otro lado de la habitación y subieron un corto tramo de escaleras hasta el ambiente más seguro y rico en oxígeno del pasillo, donde rápidamente confirmaron que no tenía pulso ni respiración", informó el LAFD.