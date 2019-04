Miles de fanáticos dan el último adiós al rapero Nipsey Hussle

La ceremonia pública en el Staples, con capacidad para 21,000 personas, iniciará a 8:00 am y hasta las 10:00 am, seguida por una procesión que arrancará desde el recinto a las 12:00 pm y recorrerá unas 25 millas hasta el sur de Los Ángeles.

El programa para del funeral de Hussle no fue dado a conocer, pero se esperan fuertes medidas de seguridad dentro del recinto y alrededor de la arena. A propósito de las circunstancias violentas en torno a la muerte del artista .

La advertencia de los organizadores y las autoridades para las personas que no tienen boletos para el evento es evitar la zona ya que la ceremonia no será transmitida en las afueras del lugar. Sin embargo, aquellos que no puedan entrar a la ceremonia, podrán honrar al cantante durante el recorrido de la procesión a través del sur Los Ángeles.