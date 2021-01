Menor pierde a madre, padre y abuela en menos de un mes debido al coronavirus

En cuestión de 22 días, Ivin Dávila, hijo único de una pareja inmigrante, originaria de Michoacán, México, quedó huérfano de padre y madre. Hace solo ocho días su padre falleció y aún siente que está viviendo una pesadilla. "Todavía no lo puedo creer. No se siente real, se siente como que un día me acuesto y al despertar voy a tener a mi familia completa", asegura Ivin.