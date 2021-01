Lou Correa, congresista de California, anuncia que tiene coronavirus

"Ayer, di positivo por COVID-19 . Seré responsable y me pondré en cuarentena, lejos de mi familia, durante el tiempo recomendado", escribió Correa en su cuenta de Twitter.

El congresista además informó que no participará en la toma de posesión de Joe Biden que se realizará este 20 de enero en Washington D.C. "Aunque echaré de menos la tan esperada toma de posesión del presidente electo Joe Biden . ¡Espero trabajar con el nuevo administrador para unir nuestro país!"

Al día siguiente, un grupo de seguidores de Trump lo abordó en el aeropuerto Dulles , de Washington, cuando Correa se dirigía hacia su casa en el condado de Orange, California. En videos publicados en redes sociales, Correa se mostró respetuoso pero no cedió ante los ataques de las personas que se encontraban en el aeropuerto.

En una entrevista con Noticias Univision, Correa dijo que "Cuando me rodearon, ya sabía lo que podía esperar que era más ataques personales, y acuérdese, unas horas antes, (hubo) una situación muy violenta cuando personas perdieron la vida. Así es que cuando me rodearon, cuatro, cinco hombres, muchas mujeres, pensé pues, aquí nos vamos a tener que hacer como lo hacemos en el barrio, de mano a mano, no queda de otra"