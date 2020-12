Aumento de fallecidos, colapso de pacientes y personal agotado: La triste Navidad que se vive en los hospitales de Los Ángeles  

Situación de "desastre" en los hospitales

“Al principio de la pandemia, la gente decía, las enfermeras son héroes y un gran trabajo, y ahora no nos escuchan. No llevan sus máscaras. Dicen que es un engaño”, dijo Blake describiendo que el sentimiento en sus unidades es de tristeza e impotencia.

"Los lugares donde personas de diferentes hogares se reúnen y no siguen las directivas de seguridad contribuyen a la propagación innecesaria de Covid-19 que resulta en hospitalizaciones y muertes que podrían haberse evitado", dijo Ferrer. "Seguir las medidas de seguridad salva vidas y es nuestra única forma de proteger a los trabajadores esenciales y nuestros hospitales. Quédese en casa tanto como sea posible, no se reúna con otras personas y no viaje. Use siempre una cubierta facial, manténgase alejado de los demás, lávese las manos con frecuencia y limite todas las actividades no esenciales".