Los mejores 10 parques naturales en Los Ángeles que debes visitar

Aquí puedes deleitarte admirando árboles como el roble de Savana, sicamores y secoyas. Uno de sus puntos más hermosos en Rock Pool, una piscina natural rodeada de roca volcánica a la que sólo puedes llegar después de caminar, montar a caballo o pedalear tu bicicleta por una milla. Aquí puedes trepar por las paredes de los acantilados, incluido el muro donde se filmó Planet of the Apes (el Planeta de los Simios). Pero esa no es la única película que se filmó aquí, el parque es tan espectacular que ha sido escenario de más de 100 producciones.