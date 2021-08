Top de los mejores bares para visitar en Los Ángeles

En materia de bebidas, The Edison tiene un menú sumamente generoso, propio de uno de los mejores bares en Los Ángeles. Aquí puedes escoger entre un centenar de ellas, comenzando por cocteles de la casa hasta champanes como Perrier Jouet Belle Epoque, fabuloso para grandes ocasiones, o el Veuve Cliquot Brut, uno de los mejores del mundo. No hay que olvidar que una vez subastó u na botella de 200 años de vida por $34,000. Pero no te asustes, que no fue aquí.