¿Cuál es la mejor zona para alojarse en Los Ángeles?

Si no quieres gastar mucho en hospedaje, pero la pulcritud y la limpieza están en tus prioridades, el Indigo Anahaim (435 W Katella Ave, Anaheim), cumple esos requisitos: desinfectan el hotel con productos de limpieza usados en hospitales. Eso si: no esperes una piscina de resort ni bañadera con burbujas en el cuarto de baño. Este hotel está diseñado para los viajeros que guardan toda su energía para Disneyland o sus alrededores y vienen a descansar (no a entretenerse) en el hotel. Por eso su piscina no deslumbra, pero cumple ala función de refrescarte un poco y, aunque en el baño no hay bañadera, los viajeros de Tripadvisor, el hotel permanece entre los diez primeros lugares, entre otras cosas por su decoración moderna, magnífica ubicación y buen servicio.