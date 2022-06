"Puro milagro de Dios": vendedor ambulante narra lo que vivió junto a su hijo y esposa durante accidente en Westlake

En el momento del incidente "yo había terminado de colocar... porque yo pongo como unas siete mesas, tengo una carpa que es está que está acá, que es grande, y ya había terminado de colocar la parte de las tres mesas, cuando me agarró de espalda el vehículo de este lado. Gracias a Dios no nos logró tocar, solo mi hijo que salió lesionado en la parte de su codito. Mi esposa está embarazada, se dio un buen susto. La llevaron al hospital para ver que no vaya a pasar algo más grande. Mi niño y mi esposa están un poquito asustados".