“Me quiere hacer confesar algo que no hice”: hispano acusado de los ataques en la autopista 91 asegura ser inocente

LOS ÁNGELES, California.- Jesse Leal Rodríguez fue acusado de los múltiples ataques con pistolas de balines en la autopista 91 en el sur de California, pero él asegura que no los hizo y que tienen pruebas que demuestran su inocencia, mientras que la Patrulla de Caminos (CHP) insiste que hay pruebas suficientes que lo inculpan.

“ Me quiere hacer confesar algo que no hice”, dijo Jesse Leal Rodríguez, de 34 años, quien fuera acusado el viernes 28 de mayo de intento de homicidio por disparar con armas de balines en el condado de Riverside en sur de California, de acuerdo con la publicación local The Press Enterprise.