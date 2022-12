Futuro incierto: ¿Habrá cambios en las prioridades de deportación en California?

Respecto a la posibilidad de que por fin se dé una reforma migratoria, el abogado Víctor Nieblas opina:

“En el Senado se requieren por lo pronto esos 60 votos, y ahí es donde va a estar el problema a ver si los republicanos quieren ayudar, no hemos visto que quieran ayudar en el pasado, pero se va a hacer ese empuje porque cuando entren los republicanos a controlar la cámara en enero van a querer hacer investigaciones del presidentey cosas que no son relevantes y no vemos nada positivo para los inmigrantes indocumentados.”