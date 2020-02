Hispano cumple su sueño de estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo

Sus padres, inmigrantes de Puebla, México, cuentan que este logro es fruto de su disciplina, pero también del acompañamiento y apoyo que siempre le brindaron. "Como no tuve educación yo no más me dedico a mantenerlos, que no les haga falta la comida, ni el techo", cuenta su padre, Salvador Alvillar quien asegura sentirse orgulloso y feliz por los logros de su hijo.