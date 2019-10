Hispana recibe amenaza de deportación que puede parar si paga $3,000 dólares

“Me puse muy nerviosa al principio porque eran demasiadas amenazas”, dijo Callejas. “Primero me llamaron para notificar sobre una supuesta demanda por no haber aceptado una beca para aprender inglés” , describe la salvadoreña, residente de Los Ángeles desde 2013.

Dado que las primeras amenazas no lograron el efecto que los falsos funcionarios demandaron, Callejas recibió una segunda ronda de acosos. Esta vez, se trató de una falsa orden de arresto por parte del Departamento de Justicia.

La hispana no cayó en la trampa y compartió su historia para alertar a la comunidad sobre qué tan agresivos están los estafadores hoy día.

De acuerdo con la página oficial del gobierno de los Estados Unidos entre la lista acciones de lo que debe evitar un inmigrante para no ser víctima de un fraude destaca: “ No haga caso de mensajes de correo electrónico, ni mensajes de texto sobre trámites migratorios. El Gobierno no pide información por esos medios” y “No envíe dinero a nadie que llame haciéndose pasar por un agente del Gobierno”.