"Tenía una mirada de odio": Hispana narra el ataque con un machete por su esposo durante crisis mental

LOS ÁNGELES, California. Una mujer de 37 años asegura que nunca pensó que una crisis de salud mental de su esposo habría amenazado con su vida y con la de sus tres hijos.

"Nunca habíamos tenido un problema de violencia doméstica. Es un excelente papá, él dedicaba mucho tiempo a sus hijos, los llevaba al parque, una vida normal", cuenta Dora Ramírez quien asegura comenzó a notar algo raro en su esposo, Melvin Jairo Calderón, de 38 años, a finales de abril de este año.

"Me dijo que escuchaba voces, y que tenía miedo que nos podían hacer daño", dijo Dora, quien además narró que llevaba más de tres días sin dormir bien y que tenía una mirada extraña. "Yo llamé a la policía y les comenté lo que estaba pasando. Los policías llegaron a casa y un policía me dijo ciertamente él está mal de la cabeza".

De acuerdo con Dora, Calderón fue llevado al Hospital de California, de allí fue trasladado a otro hospital, pero asegura que su esposo logró salir del centro de salud. "Su mirada estaba muy diferente, nunca supimos que clase de medicamento le dieron", dijo Dora. Tras su corta estadía en el hospital "mi esposo llegó a casa, dijo que lo querían matar, dijo que había hecho un reporte a la policía".

El 28 de abril, Calderón cambió su comportamiento y se tornó violento. "Decía yo, que está pasando, ¿por qué él está cambiando tanto? Nunca cruzó por mi mente que pasara esta pesadilla, este horror que estoy viviendo", dijo Dora.

En el momento del ataque, Calderón tenía a su hija de un año y medio en los brazos cuando sacó un machete de su caja de herramientas. Dora estaba preocupada por el bienestar de sus tres hijos, especialmente por el de su pequeña hija. "Lo sacó (el machete) y me dijo, "me vas a pagar porque me quieres matar'", dijo Dora.

"Cuando yo quise agarrar a la niña me pegó el primer machetazo en la cabeza, la niña gritaba, la niña estaba muy asustada. Yo no sé cómo Dios me dio fuerza para pelear por la niña, quitársela de sus brazos. Yo a la niña la tiré lejos porque ella ya tenía un machetazo en su cabeza", narró Dora entre lágrimas.

Más adelante, Calderón continuó lanzando machetazos que hirieron gravemente a Dora también en sus manos y otras partes de su cuerpo. Dora asegura que su hijo de 12 años salió gritando a la calle a pedir ayuda a los vecinos. Más adelante llegó la policía y lograron controlar la situación.

"Mi esposo está preso, tiene más de 2 millones de fianza. Me duele porque sé que él nunca habría sido capaz de hacernos un daño así", dijo Dora. "Lo que me dijeron a mí es que tuvo un daño mental muy grave, nos desconoció a todos que éramos unos extraños. Él todavía no reacciona, él no sabe lo que pasó. Él está en un hospital del condado".

La doctora Elena Konstant, psicóloga clínica experta en familia explica que "este problema mental donde la persona se sale de la realidad. Su percepción del mundo no es igual que lo que tiene la gente común. Empieza a hablar raro, empieza a decir cosas que son ilógicas y su capacidad de juicio se ve disminuida".

Konstant agrega que "cuando uno ve que la persona que uno quiere está rara hay que llevarlo a atención médica inmediatamente, ya sea al psicólogo, ya sea al médico, ya sea al hospital". En algunos casos más extremos, la persona debe ser evaluada y diagnosticada en caso de que necesite recibir medicinas para controlar su comportamiento.

La organización LA Discovery organizó un Kermes para recoger fondos con el objetivo de ayudar a Dora y a sus hijos. El evento será este domingoo 23 de mayo a las 11: a.m. Además, sus familiares y amigos han publicado una página de GoFundMe para recibir donaciones.

Si cree que necesita ayuda para superar momentos de ansiedad o depresión, o si necesita a alguien que pueda orientarlo en cómo afrontar problemas de salud mental, puede comunicarse con el Departamento de Salud Mental del condado de Los Ángeles en el 1-800-845-7771.





La Línea Nacional de Prevención del Suicidio lo conecta con un centro de crisis más cercano a su ubicación. Su llamada será respondida de manera confidencial por un trabajador de crisis capacitado que escuchará con empatía, trabajará para asegurarse de que se sienta seguro y lo ayudará a identificar opciones e información sobre los servicios de salud mental en su área.





La línea de ayuda para casos de desastre de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) proporciona asesoramiento y apoyo en caso de crisis a las personas que sufren problemas emocionales relacionados con desastres naturales o causados por el hombre.

