Hispana en grave estado de salud busca celebrarle la fiesta de quinceañera a su hija

Hace más de un mes Osiris cumplió sus quince años y aunque aún no ha tenido la oportunidad de cumplir su sueño de celebrar su quinceañera , su madre no pierde la esperanza de ofrecerle este momento especial a su hija .

"Yo tenía esa ilusión de darle a mi hija su quinceañera " , dice Cindy Alvárez, "de tener ese día especial para nosotros los latinos, para presentar a nuestras hijas ante la sociedad". Pero la enfermedad que padece desde hace varios años y la necesidad de tener curas médicas costosas no le ha permitido cumplir con su sueño.

"Me gustaría tener una fiesta con música, chambelanes, comida y un vals", ese es el anhelo de Osiris quien además sueña tener un vestido color rosa , sin embargo, su madre no tiene los suficientes recursos para compralo y mucho menos para un festejo.

Cindy trabaja cuando puede como maquillista pero asegura que su estado de salud, y su enfermedad renal, es una gran limitante para ella. Llegó un punto en el que "ya no pudieron hacerme diálisis porque era muy fuerte, y tuve muchas operaciones en mi brazo, ya mis venas no sirven" cuenta Cindy mientras muestra las cicatrices que han dejado los tratamientos a los que se ha sometido a lo largo de los años.

Actualmente, Cindy debe someterse a un tratamiento diario, pero no pierde las fuerzas ni el empeño.

"Pues que me perdone, que me disculpe", dice Cindy a su hija Osiris, sin embargo con mucho positivismo le dice "que me espere aunque sea un tiempito para yo poder mejorar y poder trabajar y poder hacerle su fiesta".