Hispana de 59 años cumple sueño de graduarse con una maestría de la Universidad del Sur de California

"Yo quería demostrarles que no importa donde estés, no importa lo que pase en tu vida si te caes, levántate y sigue adelante. Y busca tu sueño para que lo puedas alcanzar", dice González.

Su filosofía dice que es la misma que utiliza la activista Dolores Huerta, "Sí se puede", y así lo hizo. "Mi autoestima subió, mi salario va a subir. Yo pienso que también la forma en que me tratan y me ven porque ahora soy Trabajadora Social y no solamente una persona que no fue a la escuela".