Hija de inmigrantes es elegida como presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles

Martínez se comprometió a seguir el ejemplo de “trabajo duro” de su padre, quien sostuvo a su familia y apoyó a los sueños de su hija desde pequeña, con su trabajo como lava platos. “Como hija de inmigrantes mexicanos, no se me olvida que pronto me convertiré en la primera latina en presidir el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más diversas del mundo y la segunda ciudad más grande de la nación,” dijo Martínez agradeciendo los votos de sus colegas de los 15 distritos del circuito.